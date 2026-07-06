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Первая ракетка мира Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
00:02 06.07.2026
Первая ракетка мира Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона

Синнер обыграл Мотидзуки и вышел в четвертьфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба ATPИтальянский теннисист Янник Синнер
Итальянский теннисист Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Итальянский теннисист Янник Синнер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга посеянный под первым номером Синнер обыграл занимающего 151-е место в мировом рейтинге японца Синтаро Мотидзуки со счетом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.
Синнер является действующим победителем Уимблдона. В четвертьфинале соперником итальянца станет Ян-Леннард Штруфф. Немец уступал поляку Хуберту Хуркачу два сета, но забрал третью и четвертую партии. По ходу пятого сета Хуркач отказался от продолжения борьбы. Матч завершился при счете 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 в пользу Штруффа.
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