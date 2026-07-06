В Казахстане с горы эвакуировали травмированного россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ Турист из России получил травму на пике Маншук Маметовой в Алматинской области и не смог самостоятельно передвигаться.

Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута.

После спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.

АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели спустили с высокогорного участка в Алматинской области на юго-востоке Казахстана туриста из России, который получил травму и не смог самостоятельно передвигаться, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.

« "Во время подъема один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение.... Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что помощь спасателей потребовалась туристу на пике Маншук Маметовой, расположенном на высоте 4194 метров над уровнем моря. Сообщается, что группа из трех человек совершала восхождение через перевал Антикайнен.