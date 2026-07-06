Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане с горы эвакуировали травмированного россиянина - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 06.07.2026
В Казахстане с горы эвакуировали травмированного россиянина

Туриста из России эвакуировали с высокогорного участка в Казахстане из-за травмы

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из России получил травму на пике Маншук Маметовой в Алматинской области и не смог самостоятельно передвигаться.
  • Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута.
  • После спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.
АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели спустили с высокогорного участка в Алматинской области на юго-востоке Казахстана туриста из России, который получил травму и не смог самостоятельно передвигаться, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.
«

"Во время подъема один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение.... Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что помощь спасателей потребовалась туристу на пике Маншук Маметовой, расположенном на высоте 4194 метров над уровнем моря. Сообщается, что группа из трех человек совершала восхождение через перевал Антикайнен.
В ведомстве добавили, что после завершения спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.
Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста. 29 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
С Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста
28 апреля, 19:12
 
КазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала