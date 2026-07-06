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Тухель выразил сомнение в легитимности отмены красной карточки Балогана - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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12:36 06.07.2026 (обновлено: 12:46 06.07.2026)
Тухель выразил сомнение в легитимности отмены красной карточки Балогана

Тухель раскритиковал ФИФА после приостановки удаления Балогана на ЧМ-2026

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Соцсети сборной Англии
Томас Тухель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.
  • Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
  • В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.
Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира, на 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник англичан Джаррел Куанса. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
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"Где это начинается и где заканчивается? Можем ли мы отменить это (дисквалификацию) или нет? Где провести черту - вот вопрос, который я задаю. И у меня нет ответа", - приводит слова Тухеля с пресс-конференции Би-би-си.
После вопроса журналиста, может ли Гарри Кейн позвонить президенту Трампу с просьбой отменить красную карточку, Тухель ответил: "Возможно, это хорошая стартовая точка".
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
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ФутболСпортАнглияСШАМехико (штат)Томас ТухельДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Би-би-сиЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганГарри Кейн
 
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