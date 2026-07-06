Тухель выразил сомнение в легитимности отмены красной карточки Балогана

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.

Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.

Сборная Англии Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира, на 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник англичан Джаррел Куанса. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".

"Где это начинается и где заканчивается? Можем ли мы отменить это (дисквалификацию) или нет? Где провести черту - вот вопрос, который я задаю. И у меня нет ответа", - приводит слова Тухеля с пресс-конференции Би-би-си.

После вопроса журналиста, может ли Гарри Кейн позвонить президенту Трампу с просьбой отменить красную карточку, Тухель ответил: "Возможно, это хорошая стартовая точка".