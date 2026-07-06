Тухель выразил сомнение в легитимности отмены красной карточки Балогана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.
- Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не понимает приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира по футболу.
Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира, на 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник англичан Джаррел Куанса. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
"Где это начинается и где заканчивается? Можем ли мы отменить это (дисквалификацию) или нет? Где провести черту - вот вопрос, который я задаю. И у меня нет ответа", - приводит слова Тухеля с пресс-конференции Би-би-си.
После вопроса журналиста, может ли Гарри Кейн позвонить президенту Трампу с просьбой отменить красную карточку, Тухель ответил: "Возможно, это хорошая стартовая точка".
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.