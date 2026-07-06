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Кипр возобновил прием документов в визовых центрах - РИА Новости, 06.07.2026
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10:38 06.07.2026 (обновлено: 10:39 06.07.2026)
Кипр возобновил прием документов в визовых центрах

АТОР: визовые центры Кипра возобновили прием документов на визу

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну.
  • Заявления можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, а также в Минске и Ташкенте.
  • Подача заявлений ведется строго по предварительной записи, для заявителей с 12 лет установлен визовый сбор в размере 90 евро.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В июне посольство Кипра в Москве сообщило, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
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"Визовые центры под управлением BLS International с 6 июля возобновляют прием заявлений на визу в Республику Кипр. Заявитель может подать документы в любом из центров BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией", - говорится в сообщении.
Так, в России прием документов доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
Отмечается, что подача заявлений ведется строго по предварительной записи.
Для заявителей с 12 лет установлен визовый сбор в размере 90 евро (8,1 тысячи рублей). "Дети от 6 до 11 лет: 4 050 рублей. Сервисный сбор BLS составит 547 рублей", - добавили в ассоциации.
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