Кипр возобновил прием документов в визовых центрах

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну.

Заявления можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, а также в Минске и Ташкенте.

Подача заявлений ведется строго по предварительной записи, для заявителей с 12 лет установлен визовый сбор в размере 90 евро.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В июне посольство Кипра Москве сообщило, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

"Визовые центры под управлением BLS International с 6 июля возобновляют прием заявлений на визу в Республику Кипр. Заявитель может подать документы в любом из центров BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией", - говорится в сообщении

Так, в России прием документов доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Отмечается, что подача заявлений ведется строго по предварительной записи.