Кипр возобновил прием документов в визовых центрах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну.
- Заявления можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, а также в Минске и Ташкенте.
- Подача заявлений ведется строго по предварительной записи, для заявителей с 12 лет установлен визовый сбор в размере 90 евро.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на визу в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Визовые центры под управлением BLS International с 6 июля возобновляют прием заявлений на визу в Республику Кипр. Заявитель может подать документы в любом из центров BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией", - говорится в сообщении.
Так, в России прием документов доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
Отмечается, что подача заявлений ведется строго по предварительной записи.
Для заявителей с 12 лет установлен визовый сбор в размере 90 евро (8,1 тысячи рублей). "Дети от 6 до 11 лет: 4 050 рублей. Сервисный сбор BLS составит 547 рублей", - добавили в ассоциации.