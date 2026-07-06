Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявили воздушную тревогу.
- По данным онлайн-карты, сирены включили в 22:59 мск.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На территории Киева объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены включили в 22:59 мск. Спустя 15 минут их отключили.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население российская армия последовательно наносит удары по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В ночь на понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам ТЭК и ВПК в Киеве и области. Среди пораженных целей — склад ГСМ в Вишневом. Из города вывезли 500 человек.
Как подчеркивали в Министерстве обороны, объекты газовой и энергетической системы поражают в целях снижения военно-экономического потенциала противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18