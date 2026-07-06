Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка в футболе

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что только теперь узнал правила дисквалификации после красной карточки в футболе.

Он подтвердил, что обращался в ФИФА с требованием приостановить действие красной карточки в отношении Балогуна.

Президент США назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока и особенно лучшего игрока команды.

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что только теперь узнал правила дисквалификации после красной карточки в футболе и назвал их несправедливыми.

« "Я не думал, что это (удаление с поля – ред.) значит так много. Но потом я услышал, что игрок не сможет выступить, по крайней мере, в следующем матче, и подумал: ничего себе", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока.

"Но когда лишают возможности играть твоего лучшего игрока… — это особенно несправедливо", - сказал он.

Глава Белого дома выразил недоумение тем, что можно отстранять игрока от матча, который еще не состоялся.

« "Так поступать нельзя. Поэтому да, я потребовал пересмотра решения", - отметил Трамп.

Сборная США 1 июля на чемпионате мира обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Балогун открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу.