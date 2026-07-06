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Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка в футболе - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
19:43 06.07.2026 (обновлено: 20:15 06.07.2026)
Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка в футболе

Трамп назвал несправедливыми правила дисквалификации после красной карточки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что только теперь узнал правила дисквалификации после красной карточки в футболе.
  • Он подтвердил, что обращался в ФИФА с требованием приостановить действие красной карточки в отношении Балогуна.
  • Президент США назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока и особенно лучшего игрока команды.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что только теперь узнал правила дисквалификации после красной карточки в футболе и назвал их несправедливыми.
Трамп ранее подтвердил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы та приостановила действие красной карточки в отношении нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
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"Я не думал, что это (удаление с поля – ред.) значит так много. Но потом я услышал, что игрок не сможет выступить, по крайней мере, в следующем матче, и подумал: ничего себе", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока.
"Но когда лишают возможности играть твоего лучшего игрока… — это особенно несправедливо", - сказал он.
Глава Белого дома выразил недоумение тем, что можно отстранять игрока от матча, который еще не состоялся.
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"Так поступать нельзя. Поэтому да, я потребовал пересмотра решения", - отметил Трамп.
Сборная США 1 июля на чемпионате мира обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Балогун открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу.
По информации источника, данные которого приводит издание The Athletic, ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей "принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарной меры" с испытательным сроком от одного до четырех лет. Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.
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