Си Цзиньпин посетит США 24 сентября, заявил Трамп

"Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю", - заявил Трамп во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.

Американский лидер ранее также заявлял, что, помимо контактов на G20 в США в декабре, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре.