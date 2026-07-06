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Си Цзиньпин посетит США 24 сентября, заявил Трамп - РИА Новости, 06.07.2026
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19:32 06.07.2026
Си Цзиньпин посетит США 24 сентября, заявил Трамп

Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября

© AP Photo / Minh Hoang/Pool Photo via AP)Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Minh Hoang/Pool Photo via AP)
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября, полагает Трамп.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября, полагает американский президент Дональд Трамп.
«
"Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю", - заявил Трамп во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Американский лидер ранее также заявлял, что, помимо контактов на G20 в США в декабре, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре.
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