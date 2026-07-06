Си Цзиньпин посетит США 24 сентября, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября, полагает Трамп.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября, полагает американский президент Дональд Трамп.
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"Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю", - заявил Трамп во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.
Американский лидер ранее также заявлял, что, помимо контактов на G20 в США в декабре, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре.
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