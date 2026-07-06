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США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, заявил Трамп - РИА Новости, 06.07.2026
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17:30 06.07.2026 (обновлено: 18:13 06.07.2026)
США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, заявил Трамп

Трамп: США ведут переговоры с Россией и Украиной, добиваясь завершения конфликта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, чтобы добиться его завершения.
  • Он сказал, что Владимир Путин хочет завершения конфликта.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, добиваясь его завершения.
«
"Мы ведем переговоры и посмотрим, сможем ли мы добиться завершения (конфликта - ред.)", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Американский лидер считает, что и Россия, и Украина хотят завершения конфликта.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.
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