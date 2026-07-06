США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта, добиваясь его завершения.

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.