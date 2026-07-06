Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 06.07.2026 (обновлено: 06:26 06.07.2026)
Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится в Анкаре

Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится на саммите НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера.
  • Встреча запланирована на 14:30 8 июля и должна продлиться час.
  • Позже Зеленского с Трампом встретится только президент Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив его расписание .
Трамп прилетит в Турцию во вторник, и в тот же день у него планируется серия мероприятий в рамках саммита НАТО, который пройдет 7 и 8 июля. Наиболее плотным днем для президента США станет среда. Начнется его рабочий день уже в восемь утра по местному времени.
Протесты против саммита НАТО в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО
5 июля, 20:31
Однако до Зеленского очередь дойдет только в самом конце дня, позже будет только встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. После этого Трамп проведет итоговую пресс-конференцию и покинет Турцию.
Ранее Белый дом подтвердил, что Трамп на полях саммита НАТО 8 июля встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час.
Как сообщило накануне агентство Reuters, после встречи с Зеленским американский лидер планирует поговорить с Владимиром Путиным.
В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.
Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
СМИ: страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы
30 июня, 16:45
 
В миреАнкара (провинция)СШАТурцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАхмед аш-ШарааНАТОСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала