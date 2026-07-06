Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера.

Встреча запланирована на 14:30 8 июля и должна продлиться час.

Позже Зеленского с Трампом встретится только президент Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив его расписание .

Трамп прилетит в Турцию во вторник, и в тот же день у него планируется серия мероприятий в рамках саммита НАТО, который пройдет 7 и 8 июля. Наиболее плотным днем для президента США станет среда. Начнется его рабочий день уже в восемь утра по местному времени.

Однако до Зеленского очередь дойдет только в самом конце дня, позже будет только встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. После этого Трамп проведет итоговую пресс-конференцию и покинет Турцию.

Ранее Белый дом подтвердил , что Трамп на полях саммита НАТО 8 июля встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час.

Как сообщило накануне агентство Reuters , после встречи с Зеленским американский лидер планирует поговорить с Владимиром Путиным.

В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.