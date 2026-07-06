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Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2026
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05:33 06.07.2026
Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 8 июля в Анкаре.
  • После встречи с Зеленским Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре в среду, 8 июля, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом.
Как указано в расписании американского лидера, встреча с Зеленским запланирована на среду, 8 июля, на 14.30 и рассчитана на час.
По информации Белого дома, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
В 16.15 состоится пресс-конференция президента США.
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В миреСШААнкара (провинция)СирияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАхмед аш-ШарааНАТОСаммит НАТО
 
 
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