Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 8 июля в Анкаре.
- После встречи с Зеленским Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре в среду, 8 июля, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом.
Как указано в расписании американского лидера, встреча с Зеленским запланирована на среду, 8 июля, на 14.30 и рассчитана на час.
По информации Белого дома, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
В 16.15 состоится пресс-конференция президента США.