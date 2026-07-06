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Стали известны все четвертьфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
19:54 06.07.2026
Стали известны все четвертьфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде

Определились все четвертьфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде

© Фото : Пресс-служба Australian OpenЯпонская теннисистка Наоми Осака с трофеем Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака с трофеем Australian Open - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Наоми Осака (Япония) с Каролиной Муховой (Чехия), Джессика Пегула и Каролина Гауфф (обе — США), Марта Костюк (Украина) с Жасмин Паолини (Италия), Линда Носкова (Чехия) с Элизой Мертенс (Бельгия).
  • Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 11 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стали известны все теннисистки-участницы четвертьфинального раунда женского одиночного разряда Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В верхней части сетки японка Наоми Осака (10-й номер посева) сыграет с чешкой Каролиной Муховой (10), вторую пару составили американки Джессика Пегула (4) и американка Каролина Гауфф (7). В нижней части сетки украинка Марта Костюк (12) встретится с итальянкой Жасмин Паолини (13), а чешка Линда Носкова (4) поспорит с бельгийкой Элизой Мертенс (25).
Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 11 июля. Победительница прошлогоднего розыгрыша полька Ига Швентек выбыла на стадии третьего раунда.
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона
5 июля, 18:31
 
ТеннисНаоми ОсакаКаролина МуховаДжессика ПегулаУимблдон
 
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