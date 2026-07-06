Стали известны все четвертьфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Наоми Осака (Япония) с Каролиной Муховой (Чехия), Джессика Пегула и Каролина Гауфф (обе — США), Марта Костюк (Украина) с Жасмин Паолини (Италия), Линда Носкова (Чехия) с Элизой Мертенс (Бельгия).
- Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 11 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стали известны все теннисистки-участницы четвертьфинального раунда женского одиночного разряда Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В верхней части сетки японка Наоми Осака (10-й номер посева) сыграет с чешкой Каролиной Муховой (10), вторую пару составили американки Джессика Пегула (4) и американка Каролина Гауфф (7). В нижней части сетки украинка Марта Костюк (12) встретится с итальянкой Жасмин Паолини (13), а чешка Линда Носкова (4) поспорит с бельгийкой Элизой Мертенс (25).
Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 11 июля. Победительница прошлогоднего розыгрыша полька Ига Швентек выбыла на стадии третьего раунда.