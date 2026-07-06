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Вэнс рассказал, что США требуют от ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
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01:59 06.07.2026 (обновлено: 11:15 06.07.2026)
Вэнс рассказал, что США требуют от ВСУ

Вице-президент США Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ и настаивает на оборонительной тактике.
  • Позиция США обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ, настаивая на оборонительной тактике, заявил в интервью газете The Times вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться", — сказал он.
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По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.
"Практически весь западный мир, включая президента Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой", — пояснил Вэнс.
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В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился именно по вине Владимира Зеленского. Он также утверждал, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
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