Минобороны рассказало о тактике бегства ВСУ из Алексеево-Дружковки в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки.

Операторы разведывательных БПЛА мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке, и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки, сообщило Минобороны России.

По информации военного ведомства, артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу противника, не позволяя украинским формированиям, ранее отошедшим с окраин Константиновки , создавать новые рубежи обороны.

"Малые группы живой силы противника находят укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки - постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом, но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией", - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных БПЛА в круглосуточном режиме мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке: они выявляют цели и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.

"В результате огневого поражения очередное укрытие украинских боевиков вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - говорится в сообщении.

На кадрах, публикуемых МО РФ , показано точное попадание по цели и успешное выполнение боевой задачи.