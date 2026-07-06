Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки.
- Операторы разведывательных БПЛА мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке, и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки, сообщило Минобороны России.
По информации военного ведомства, артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу противника, не позволяя украинским формированиям, ранее отошедшим с окраин Константиновки, создавать новые рубежи обороны.
"Малые группы живой силы противника находят укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки - постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом, но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией", - говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных БПЛА в круглосуточном режиме мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке: они выявляют цели и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.
"В результате огневого поражения очередное укрытие украинских боевиков вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - говорится в сообщении.
На кадрах, публикуемых МО РФ, показано точное попадание по цели и успешное выполнение боевой задачи.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.