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Минобороны рассказало о тактике бегства ВСУ из Алексеево-Дружковки в ДНР - РИА Новости, 06.07.2026
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05:06 06.07.2026 (обновлено: 08:31 06.07.2026)
Минобороны рассказало о тактике бегства ВСУ из Алексеево-Дружковки в ДНР

ВСУ бегут из Алексеево-Дружковки так же, как и из Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки.
  • Операторы разведывательных БПЛА мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке, и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки, сообщило Минобороны России.
По информации военного ведомства, артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу противника, не позволяя украинским формированиям, ранее отошедшим с окраин Константиновки, создавать новые рубежи обороны.
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"Малые группы живой силы противника находят укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки - постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом, но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией", - говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных БПЛА в круглосуточном режиме мониторят ситуацию в населенных пунктах, примыкающих к Константиновке: они выявляют цели и передают информацию артиллерийским расчетам, которые уничтожают противника.
"В результате огневого поражения очередное укрытие украинских боевиков вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - говорится в сообщении.
На кадрах, публикуемых МО РФ, показано точное попадание по цели и успешное выполнение боевой задачи.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
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