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На Солнце произошло рекордное число вспышек за два года - РИА Новости, 06.07.2026
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Наука
 
11:03 06.07.2026 (обновлено: 11:52 06.07.2026)
На Солнце произошло рекордное число вспышек за два года

ИКИ РАН: Солнце 5 июля побило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнце 5 июля обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки.
  • Ученые зафиксировали 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Вчера, 5 июля, с 00:00 до 23:59 мск зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени", — говорится в посте в Telegram-канале.
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Группы пятен, в числе которых самая крупная за десять лет область 4478, переместились на запад и уже завтра уйдут на обратную сторону Солнца. Если им удастся пережить следующие две недели, то они вернутся к Земле во второй половине июля, но шансов на это немного, отметили ученые.
"Сегодня потоки рентгеновского излучения <...>, которые последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад, и, если на звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку", — добавили в лаборатории.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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