На Солнце произошло рекордное число вспышек за два года

Краткий пересказ от РИА ИИ Солнце 5 июля обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки.

Ученые зафиксировали 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вчера, 5 июля, с 00:00 до 23:59 мск зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени", — говорится в посте в Telegram-канале

Группы пятен, в числе которых самая крупная за десять лет область 4478, переместились на запад и уже завтра уйдут на обратную сторону Солнца. Если им удастся пережить следующие две недели, то они вернутся к Земле во второй половине июля, но шансов на это немного, отметили ученые.

"Сегодня потоки рентгеновского излучения <...>, которые последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад, и, если на звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку", — добавили в лаборатории.