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Жители Петербурга заметили смерч - РИА Новости, 06.07.2026
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17:02 06.07.2026
Жители Петербурга заметили смерч

Пользователи соцсетей поделились кадрами смерча в Петербурге

© СоцсетиСмерч в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026
Смерч в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Соцсети
Смерч в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи социальных сетей делятся кадрами смерча в нескольких районах Санкт-Петербурга, включая Приморский район и Васильевский остров.
  • По сообщению корреспондента РИА Новости, во Фрунзенском районе Петербурга светит солнце после небольшого дождя, погода переменчивая.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами смерча в Санкт-Петербурге, в частности, над Васильевским островом и в Приморском районе города.
Видео публикуют пользователи из Приморского района города, с Васильевского острова и из района Кораблестроителей. Также в соцсетях делятся кадрами смерча и непогоды с улиц Беговая и Орджоникидзе.
Как передает корреспондент РИА Новости, во Фрунзенском районе Петербурга сейчас светит солнце. Недавно здесь прошел небольшой дождь. Погода в городе в понедельник переменчивая - то светит солнце, то идет дождь.
Накануне в ГУМЧС России по Санкт-Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий, в частности, о дождях, местами ливнях, грозе и порывистом ветре.
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