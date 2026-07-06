Жители Петербурга заметили смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи социальных сетей делятся кадрами смерча в нескольких районах Санкт-Петербурга, включая Приморский район и Васильевский остров.

По сообщению корреспондента РИА Новости, во Фрунзенском районе Петербурга светит солнце после небольшого дождя, погода переменчивая.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами смерча в Санкт-Петербурге, в частности, над Васильевским островом и в Приморском районе города.

Видео публикуют пользователи из Приморского района города, с Васильевского острова и из района Кораблестроителей. Также в соцсетях делятся кадрами смерча и непогоды с улиц Беговая и Орджоникидзе.

Как передает корреспондент РИА Новости, во Фрунзенском районе Петербурга сейчас светит солнце. Недавно здесь прошел небольшой дождь. Погода в городе в понедельник переменчивая - то светит солнце, то идет дождь.