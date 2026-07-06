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Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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08:38 06.07.2026
Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США

Сидоренко занял второе место на турнире Большого шлема по настольному теннису

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Сидоренко
Владимир Сидоренко - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Сидоренко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место в финале турнира по настольному теннису United States Smash в Лос-Анджелесе.
  • В решающем матче турнира Большого шлема в одиночном мужском разряде Сидоренко уступил японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиянин Владимир Сидоренко уступил в финале турнира по настольному теннису United States Smash в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), призовой фонд которого превышает 1,55 млн долларов.
В решающем матче турнира Большого шлема в одиночном мужском разряде Сидоренко, занимающий 37-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF), уступил японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4. По ходу турнира россиянин победил призеров Олимпийских игр вторую ракетку мира японца Томокадзу Харимото и третью ракетку мира шведа Трульса Мёрегорда.
Сидоренко 24 года, он является серебряным призером командного чемпионата Европы 2021 года, а также семикратным чемпионом России. За свое выступление на United States Smash россиянин получил 52 тысячи долларов.
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СпортЛос-АнджелесКалифорнияСШАВладимир Сидоренко
 
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