Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиянин Владимир Сидоренко уступил в финале турнира по настольному теннису United States Smash в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), призовой фонд которого превышает 1,55 млн долларов.

Сидоренко 24 года, он является серебряным призером командного чемпионата Европы 2021 года, а также семикратным чемпионом России. За свое выступление на United States Smash россиянин получил 52 тысячи долларов.