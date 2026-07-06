Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место в финале турнира по настольному теннису United States Smash в Лос-Анджелесе.
- В решающем матче турнира Большого шлема в одиночном мужском разряде Сидоренко уступил японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиянин Владимир Сидоренко уступил в финале турнира по настольному теннису United States Smash в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), призовой фонд которого превышает 1,55 млн долларов.
В решающем матче турнира Большого шлема в одиночном мужском разряде Сидоренко, занимающий 37-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF), уступил японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4. По ходу турнира россиянин победил призеров Олимпийских игр вторую ракетку мира японца Томокадзу Харимото и третью ракетку мира шведа Трульса Мёрегорда.
Сидоренко 24 года, он является серебряным призером командного чемпионата Европы 2021 года, а также семикратным чемпионом России. За свое выступление на United States Smash россиянин получил 52 тысячи долларов.