В Самаре установили мемориальную доску в честь участников ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На доме № 102б по улице Галактионовской в Самаре установили мемориальную доску в честь ветеранов Великой Отечественной войны.
- Памятный знак посвящен ветеранам, которые в послевоенное время жили в этом доме и продолжили работать в сфере безопасности и охраны правопорядка.
- Инициатива установки мемориального знака исходила от жителей Самары.
САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Мемориальную доску в честь ветеранов Великой Отечественной войны установили на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре, сообщила пресс-служба мэрии города.
Памятный знак расположен на фасаде дома № 102б по улице Галактионовской, где вместе со своими семьями в послевоенное время жили ветераны - генерал Александр Зубарев, полковники Николай Борисович, Алексей Борунов, Александр Гусев, Николай Молодцов и Степан Тронин. После Великой Отечественной войны они продолжили работать в сфере безопасности и охраны правопорядка на территории Самары и региона.
"В этом году наша страна отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и установка мемориальной доски стала одним из значимых событий в череде памятных мероприятий не только Ленинского района, но и Самары в целом. Важно, что инициатива установки мемориального знака исходила именно от жителей", – цитирует мэрия главу Ленинского района города Елену Бондаренко.
Участники торжественной церемонии возложили к мемориальной доске цветы и почтили память героев минутой молчания.