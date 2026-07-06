Рейтинг@Mail.ru
В Самаре установили мемориальную доску в честь участников ВОВ - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 06.07.2026
В Самаре установили мемориальную доску в честь участников ВОВ

В Самаре установили мемориальную доску в честь ветеранов ВОВ

© Фото : Администрация Самары/ВКонтактеМемориальная доска в честь ветеранов Великой Отечественной войны, установленная на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре
Мемориальная доска в честь ветеранов Великой Отечественной войны, установленная на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Администрация Самары/ВКонтакте
Мемориальная доска в честь ветеранов Великой Отечественной войны, установленная на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На доме № 102б по улице Галактионовской в Самаре установили мемориальную доску в честь ветеранов Великой Отечественной войны.
  • Памятный знак посвящен ветеранам, которые в послевоенное время жили в этом доме и продолжили работать в сфере безопасности и охраны правопорядка.
  • Инициатива установки мемориального знака исходила от жителей Самары.
САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Мемориальную доску в честь ветеранов Великой Отечественной войны установили на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре, сообщила пресс-служба мэрии города.
Памятный знак расположен на фасаде дома № 102б по улице Галактионовской, где вместе со своими семьями в послевоенное время жили ветераны - генерал Александр Зубарев, полковники Николай Борисович, Алексей Борунов, Александр Гусев, Николай Молодцов и Степан Тронин. После Великой Отечественной войны они продолжили работать в сфере безопасности и охраны правопорядка на территории Самары и региона.
"В этом году наша страна отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и установка мемориальной доски стала одним из значимых событий в череде памятных мероприятий не только Ленинского района, но и Самары в целом. Важно, что инициатива установки мемориального знака исходила именно от жителей", – цитирует мэрия главу Ленинского района города Елену Бондаренко.
Участники торжественной церемонии возложили к мемориальной доске цветы и почтили память героев минутой молчания.
Групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"От Советского информбюро" — легендарная хроника Великой Отечественной
24 июня, 00:00
 
СамараАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала