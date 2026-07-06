В Самаре установили мемориальную доску в честь участников ВОВ

САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Мемориальную доску в честь ветеранов Великой Отечественной войны установили на одном из домов по улице Галактионовской в Самаре, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В этом году наша страна отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и установка мемориальной доски стала одним из значимых событий в череде памятных мероприятий не только Ленинского района, но и Самары в целом. Важно, что инициатива установки мемориального знака исходила именно от жителей", – цитирует мэрия главу Ленинского района города Елену Бондаренко.