Рубио считает правильным решение об отмене дисквалификации Балогана

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что эпизод с показом красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогану в матче против Боснии и Герцеговины не следовало пересматривать в замедленном повторе с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Это было неправильное решение. Такие эпизоды вообще не следует пересматривать в замедленном повторе. Их нужно оценивать в реальном времени", - заявил Рубио журналистам.

Во втором тайме Балоган в борьбе за мяч наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. Первоначально главный арбитр не стал удалять игрока, однако после просмотра видеоповтора по рекомендации VAR показал Балогану прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Впоследствии решение о его дисквалификации было отменено.