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Рубио считает правильным решение об отмене дисквалификации Балогана - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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23:35 06.07.2026
Рубио считает правильным решение об отмене дисквалификации Балогана

Рубио: эпизод с красной карточкой не нужно было смотреть в замедленном повторе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио считает, что эпизод с показом красной карточки Фоларину Балогану не следовало пересматривать в замедленном повторе с помощью системы VAR.
  • Госсекретарь поддерживает решение об отмене дисквалификации игрока.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что эпизод с показом красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогану в матче против Боснии и Герцеговины не следовало пересматривать в замедленном повторе с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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"Это было неправильное решение. Такие эпизоды вообще не следует пересматривать в замедленном повторе. Их нужно оценивать в реальном времени", - заявил Рубио журналистам.
Он также отметил, что считает правильным решение отменить дисквалификацию игрока.
Речь идет об эпизоде с нападающим сборной США Фоларином Балоганом в матче финала чемпионата мира по футболу года против Боснии и Герцеговины. Сборная США победила со счетом 2:0, при этом Балоган открыл счет.
Во втором тайме Балоган в борьбе за мяч наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. Первоначально главный арбитр не стал удалять игрока, однако после просмотра видеоповтора по рекомендации VAR показал Балогану прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Впоследствии решение о его дисквалификации было отменено.
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