Рожкова утвердили главой российской делегации на Паралимпиаде 2028 года

Летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. На зимней Паралимпиаде-2026, прошедшей с 6 по 15 марта, представители России впервые с 2014 года приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.