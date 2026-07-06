Рожкова утвердили главой российской делегации на Паралимпиаде 2028 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павел Рожков утвержден руководителем делегации России на летних Паралимпийских играх 2028 года.
- Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков утвержден руководителем делегации страны на летних Паралимпийских играх 2028 года, сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании исполкома ПКР в понедельник.
"Также были обсуждены вопросы подготовки к летним и зимним Паралимпийским играм. Руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации - шефом миссии на ХVIII Паралимпийские летние игры 2028 года в Лос-Анджелесе утвержден президент ПКР заслуженный тренер России Павел Рожков", - подчеркивается в заявлении.
Летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. На зимней Паралимпиаде-2026, прошедшей с 6 по 15 марта, представители России впервые с 2014 года приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Рожкову 69 лет. Он возглавляет ПКР с марта 2022 года, а до этого являлся первым вице-президентом и председателем исполкома организации.