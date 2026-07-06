Рейтинг@Mail.ru
Рожкова утвердили главой российской делегации на Паралимпиаде 2028 года - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 06.07.2026 (обновлено: 17:24 06.07.2026)
Рожкова утвердили главой российской делегации на Паралимпиаде 2028 года

Рожкова утвердили главой российской делегации на Паралимпиаде 2028 года в США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Павел Рожков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Рожков утвержден руководителем делегации России на летних Паралимпийских играх 2028 года.
  • Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков утвержден руководителем делегации страны на летних Паралимпийских играх 2028 года, сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании исполкома ПКР в понедельник.
"Также были обсуждены вопросы подготовки к летним и зимним Паралимпийским играм. Руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации - шефом миссии на ХVIII Паралимпийские летние игры 2028 года в Лос-Анджелесе утвержден президент ПКР заслуженный тренер России Павел Рожков", - подчеркивается в заявлении.
Летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. На зимней Паралимпиаде-2026, прошедшей с 6 по 15 марта, представители России впервые с 2014 года приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Рожкову 69 лет. Он возглавляет ПКР с марта 2022 года, а до этого являлся первым вице-президентом и председателем исполкома организации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин: российские атлеты на Паралимпиаде показали вдохновляющий пример
22 мая, 19:20
 
СпортРоссияЛос-АнджелесПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала