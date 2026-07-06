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Российские теннисисты завершили выступление во взрослых разрядах Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
19:47 06.07.2026 (обновлено: 19:48 06.07.2026)

Российские теннисисты завершили выступление во взрослых разрядах Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУимблдон
Уимблдон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона ни в одном из взрослых разрядов.
  • Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, который завершится 12 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал проходящего на лондонских кортах Лондона Уимблдоне ни в одном из взрослых разрядов.
В понедельник в рамках третьего круга россиянка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Детюк уступила китаянке Го Ханьюй и француженке Кристине Младенович (6:4, 6:7 (5:7), 3:6), а россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд проиграла китаянкам Цзян Синьюй и Сюй Ифань (6:4, 2:6, 4:6).
После их поражения российских теннисистов не осталось в сетке ни одного взрослого разряда.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования завершатся 12 июля. Действующими победителями в одиночном разряде являются итальянец Янник Синнер и представительница Польши Ига Швентек, которая ранее завершила борьбу на турнире.
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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