Российские теннисисты завершили выступление во взрослых разрядах Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона ни в одном из взрослых разрядов.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, который завершится 12 июля.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал проходящего на лондонских кортах Лондона Уимблдоне ни в одном из взрослых разрядов.

В понедельник в рамках третьего круга россиянка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Детюк уступила китаянке Го Ханьюй и француженке Кристине Младенович (6:4, 6:7 (5:7), 3:6), а россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд проиграла китаянкам Цзян Синьюй и Сюй Ифань (6:4, 2:6, 4:6).

После их поражения российских теннисистов не осталось в сетке ни одного взрослого разряда.