В России стартует вторая волна приема заявлений в первый класс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс в России стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.
- Во время второй волны заявления принимаются независимо от места регистрации ребенка при наличии свободных мест.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс стартует в России 6 июля.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа.
Первая волна подачи заявлений длилась до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября.
В ходе второй волны документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.
Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.