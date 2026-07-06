Рейтинг@Mail.ru
В России стартует вторая волна приема заявлений в первый класс - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 06.07.2026
В России стартует вторая волна приема заявлений в первый класс

В России началась вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученики во время урока . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс в России стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.
  • Во время второй волны заявления принимаются независимо от места регистрации ребенка при наличии свободных мест.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс стартует в России 6 июля.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа.
Первая волна подачи заявлений длилась до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября.
В ходе второй волны документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.
Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.
Первоклассники в классе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Минпросвещения рассказали, как подготовить ребенка к первому классу ​
2 июня, 03:54
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала