Россияне завоевали 11 медалей на Кубке мира по роллер-спорту в Милане

"Многие знают, что в этом году воплощены предложения, озвученные министром спорта РФ Михаилом Владимировичем Дегтяревым о передаче роллер-спорта и самокатного спорта в ведение нашей федерации. Таким образом, к трем дисциплинам скейтбординга добавились 29 новых для нас дисциплин. Такой переход, конечно, не может быть бесшовным. Мы начали с того, что решаем базовые вопросы, которые не были решены прежней федерацией роллер-спорта - материальное обеспечение лидеров сборной, ставки ЦСП, спонсорская поддержка, финансирование тренировочного и соревновательного процесса, появление специализированной инфраструктуры и т.д.", - рассказал президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России и посол World Skate Илья Вдовин.

"Ведь, как оказалось, роллер-спорт фактически не продвигался на федеральном уровне и не был обеспечен ни ресурсами, ни инфраструктурой, по которой мы уступаем даже Белоруссии. Но раз нам свыше дано это направление и раз на нем есть такие самородки, как наши медалисты, то мы обязаны сделать так, чтобы общественность, медиа и власть знали о роллер-спорте и помогали ему. Удивительно, что российские роллеры одни из лучших в мире в этом по-настоящему глобальном виде спорта, но за пределами сообщества их победы не получали должного внимания. Уверен, что начиная с этого Кубка мира мы вместе это изменим", - добавил Вдовин.