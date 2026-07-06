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Россияне завоевали 11 медалей на Кубке мира по роллер-спорту в Милане - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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13:42 06.07.2026
Россияне завоевали 11 медалей на Кубке мира по роллер-спорту в Милане

Российские спортсмены выиграли 11 наград на Кубке мира по роллер-спорту в Милане

© Пресс-служба Федерации скейтбординга и роллер-спорта РоссииРоссийские роллеры
Российские роллеры - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Пресс-служба Федерации скейтбординга и роллер-спорта России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали 11 медалей на Кубке мира по роллер-спорту в Милане.
  • В составе наград шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на Кубке мира по роллер-спорту в Милане.
В минувшие выходные россияне стали обладателями шести золотых, трех серебряных и двух бронзовых медалей Кубка мира. Страну представляли Анна Кукушкина (золото), Маргарита Комаровская (золото и два серебра), Роман Щапов (два золото и серебро), Екатерина Мурзина (два золота), Алена Ефимова (бронза) и Семен Михайлов (бронза). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
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"Многие знают, что в этом году воплощены предложения, озвученные министром спорта РФ Михаилом Владимировичем Дегтяревым о передаче роллер-спорта и самокатного спорта в ведение нашей федерации. Таким образом, к трем дисциплинам скейтбординга добавились 29 новых для нас дисциплин. Такой переход, конечно, не может быть бесшовным. Мы начали с того, что решаем базовые вопросы, которые не были решены прежней федерацией роллер-спорта - материальное обеспечение лидеров сборной, ставки ЦСП, спонсорская поддержка, финансирование тренировочного и соревновательного процесса, появление специализированной инфраструктуры и т.д.", - рассказал президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России и посол World Skate Илья Вдовин.
"Ведь, как оказалось, роллер-спорт фактически не продвигался на федеральном уровне и не был обеспечен ни ресурсами, ни инфраструктурой, по которой мы уступаем даже Белоруссии. Но раз нам свыше дано это направление и раз на нем есть такие самородки, как наши медалисты, то мы обязаны сделать так, чтобы общественность, медиа и власть знали о роллер-спорте и помогали ему. Удивительно, что российские роллеры одни из лучших в мире в этом по-настоящему глобальном виде спорта, но за пределами сообщества их победы не получали должного внимания. Уверен, что начиная с этого Кубка мира мы вместе это изменим", - добавил Вдовин.
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