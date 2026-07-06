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Робертсон продлил контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Баскетбол
 
15:14 06.07.2026 (обновлено: 15:36 06.07.2026)
Робертсон продлил контракт с "Зенитом"

Андре Роберсон продлил контракт с "Зенитом" на один сезон

© Официальный сайт БК "Зенит"Андре Роберсон
Андре Роберсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Официальный сайт БК "Зенит"
Андре Роберсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский форвард Андре Роберсон проведет еще один сезон в петербургском "Зените".
  • Роберсону 34 года, он выступает за "Зенит" с июля 2025 года и по итогам сезона вошел в тройку претендентов на приз лучшему баскетболисту по игре в защите.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский форвард Андре Роберсон проведет еще один сезон в петербургском "Зените", сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Как отмечается в заявлении "сине-бело-голубых", у обеих сторон имелась опция выхода из контракта, но они ей не воспользовались и решили продолжить сотрудничество в сезоне-2026/27.
Роберсону 34 года, он выступает за "Зенит" с июля 2025 года. В 39 матчах регулярного чемпионата и плей-офф средняя статистика форварда составила 9,2 очка, 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,9 блок-шота. По итогам сезона американец вошел в тройку претендентов на приз лучшему баскетболисту по игре в защите, но уступил награду одноклубнику Георгию Жбанову.
На счету Роберсона 307 матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клубов "Оклахома-Сити Тандер" и "Бруклин Нетс". Также американец выступал в Европе за французские "Шоле" и АСВЕЛ.
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