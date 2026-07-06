Игрок сборной США признался, что рад отмене красной карточки Балогану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 в матче 1/16 финала, Фоларин Балоган открыл счет, но получил красную карточку.
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год, что позволит ему участвовать в матче 1/8 финала против Бельгии.
- Встреча между сборными США и Бельгии пройдет 7 июля по московскому времени в Сиэтле.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Футболист сборной США Крис Ричардс признался, что в национальной команде приняли новость об отложенной дисквалификации Фоларина Балогана за фейки, созданные искусственным интеллектом.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости", а в понедельник сообщил, что связывался с президентом федерации Джанни Инфантино.
"Не знаю, когда Балоган узнал об этой новости. Если раньше нас, то никак этого не показывал. Многие из нас сначала подумали, что это искусственный интеллект. Потом мы реально обрадовались, но сначала узнали об этом из соцсетей. Я тоже сначала подумал, что это ИИ, потому что сейчас столько всего публикуют, и мы не были уверены, правда это или нет. В автобусе и без того царила веселая атмосфера. У нас была колонка с музыкой, мы просто слушали треки. Потом один что-то сказал, другой что-то добавил, и никто не мог толком ничего подтвердить. Поэтому, по сути, только когда мы добрались до базы, то поняли, что это правда. Думаю, Балоган воспринимает происходящее спокойно. Возможно, он все еще немного нервничает, но, думаю, он очень рад", - приводит слова Ричардса The Athletic.
"Очевидно, это придает нам импульс. Если посмотреть на тот фол, там вообще не было никакого умысла, - подчеркнул нападающий сборной США Кристиан Пулишич. - Мне показалось, что на этом турнире были куда более жесткие эпизоды. Бало очень хорошо с этим справился, и команда тоже правильно отреагировала. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Нужно правильно реагировать. Вообще, знаете, с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Он был очень позитивен и полностью сосредоточен на команде. Мне кажется, это просто правильно. Конечно, я не думаю, что мне решать, справедливо это или нет, но многие могут посмотреть на этот эпизод и сказать, что фол был очень жестким. Так что если хотите назвать это справедливостью - называйте. Мы были готовы играть без него. Теперь у нас есть возможность использовать его, и это отлично для нас. Я больше всего рад за него. Видеть улыбку на его лице, ведь он заслуживает играть в этом матче".
Встреча между сборными США и Бельгии пройдет 7 июля по московскому времени в Сиэтле.