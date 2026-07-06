Игрок сборной США признался, что рад отмене красной карточки Балогану

"Не знаю, когда Балоган узнал об этой новости. Если раньше нас, то никак этого не показывал. Многие из нас сначала подумали, что это искусственный интеллект. Потом мы реально обрадовались, но сначала узнали об этом из соцсетей. Я тоже сначала подумал, что это ИИ, потому что сейчас столько всего публикуют, и мы не были уверены, правда это или нет. В автобусе и без того царила веселая атмосфера. У нас была колонка с музыкой, мы просто слушали треки. Потом один что-то сказал, другой что-то добавил, и никто не мог толком ничего подтвердить. Поэтому, по сути, только когда мы добрались до базы, то поняли, что это правда. Думаю, Балоган воспринимает происходящее спокойно. Возможно, он все еще немного нервничает, но, думаю, он очень рад", - приводит слова Ричардса The Athletic.

"Очевидно, это придает нам импульс. Если посмотреть на тот фол, там вообще не было никакого умысла, - подчеркнул нападающий сборной США Кристиан Пулишич. - Мне показалось, что на этом турнире были куда более жесткие эпизоды. Бало очень хорошо с этим справился, и команда тоже правильно отреагировала. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Нужно правильно реагировать. Вообще, знаете, с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Он был очень позитивен и полностью сосредоточен на команде. Мне кажется, это просто правильно. Конечно, я не думаю, что мне решать, справедливо это или нет, но многие могут посмотреть на этот эпизод и сказать, что фол был очень жестким. Так что если хотите назвать это справедливостью - называйте. Мы были готовы играть без него. Теперь у нас есть возможность использовать его, и это отлично для нас. Я больше всего рад за него. Видеть улыбку на его лице, ведь он заслуживает играть в этом матче".