На Украине началась травля министра обороны после взрывов под Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ В соцсетях началась травля главы Минобороны Украины Федорова после взрывов под Киевом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

За ней может стоять военная разведка, рассказали там.

Как отмечается, появились вбросы о причастности Федорова к размещению склада боеприпасов в пригороде.

Их могут публиковать по приказу бывшего главы ГУР Буданова*, узнали силовики.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка может быть причастна к травле главы Минобороны Михаила Федорова в соцсетях после взрывов под Киевом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"По имеющейся информации, вбросы в украинском сегменте интернета о причастности к размещению склада боеприпасов в пригороде Киева министра обороны Михаила Федорова осуществляются по приказу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, решение создать "необычное" хранилище в Вишневом приняли еще в прошлом году, а доставкой туда снарядов занимались подразделения украинской военной разведки.

Как отмечается, именно Буданов* согласовывал местоположение склада и его маскировку. Это, по данным силовиков, объясняет негативную реакцию подконтрольных ГУР ресурсов на заявления главы МВД Игоря Клименко: он вынес в публичное пространство сведения о возможной повторной детонации и необходимости эвакуации населения.

В ночь на понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам ТЭК и ВПК в Киеве и области. Среди пораженных целей — склад ГСМ в Вишневом. Из города вывезли 500 человек.

Украинские СМИ сообщали, что после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, а жителей призвали закрыть окна. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил, что на складе хранились в том числе боеприпасы с обедненным ураном.