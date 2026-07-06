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На Украине началась травля министра обороны после взрывов под Киевом - РИА Новости, 06.07.2026
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17:26 06.07.2026 (обновлено: 18:42 06.07.2026)
На Украине началась травля министра обороны после взрывов под Киевом

РИА Новости: ГУР МО Украины начало травлю министра обороны из-за взрывов в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соцсетях началась травля главы Минобороны Украины Федорова после взрывов под Киевом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
  • За ней может стоять военная разведка, рассказали там.
  • Как отмечается, появились вбросы о причастности Федорова к размещению склада боеприпасов в пригороде.
  • Их могут публиковать по приказу бывшего главы ГУР Буданова*, узнали силовики.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка может быть причастна к травле главы Минобороны Михаила Федорова в соцсетях после взрывов под Киевом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"По имеющейся информации, вбросы в украинском сегменте интернета о причастности к размещению склада боеприпасов в пригороде Киева министра обороны Михаила Федорова осуществляются по приказу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, решение создать "необычное" хранилище в Вишневом приняли еще в прошлом году, а доставкой туда снарядов занимались подразделения украинской военной разведки.
Как отмечается, именно Буданов* согласовывал местоположение склада и его маскировку. Это, по данным силовиков, объясняет негативную реакцию подконтрольных ГУР ресурсов на заявления главы МВД Игоря Клименко: он вынес в публичное пространство сведения о возможной повторной детонации и необходимости эвакуации населения.
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Украинские СМИ сообщали, что после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, а жителей призвали закрыть окна. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил, что на складе хранились в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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