Песков оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести позицию РФ о ставке Киева и Европы на эскалацию.
- По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин довел до Трампа, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию РФ о ставке Киева и Европы на эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
"Это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица", - сказал Песков журналистам.