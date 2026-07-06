Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 06.07.2026 (обновлено: 13:07 06.07.2026)
Песков оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа стал возможностью донести позицию России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести позицию РФ о ставке Киева и Европы на эскалацию.
  • По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин довел до Трампа, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию РФ о ставке Киева и Европы на эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
"Это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Большая ошибка": в ЕС предостерегли Зеленского от встречи с Трампом
Вчера, 07:19
 
РоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала