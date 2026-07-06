Песков оценил телефонный разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию РФ о ставке Киева и Европы на эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.