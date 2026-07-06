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В Колпино простились с девочкой, убитой в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Колпино под Санкт-Петербургом прошло прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.

Девочка пропала 2 июля, ее тело нашли в лесополосе Тосненского района.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Федора Мехнина по обвинению в убийстве несовершеннолетней.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, прошло в городе Колпино под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание состоялось в православном храме, многие принесли цветы, чтобы проводить ребенка в последний путь.

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил Следственный комитет РФ 3 июля, тело ребенка обнаружили в лесополосе Ленобласти с признаками насильственной смерти.