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В Колпино простились с девочкой, убитой в Ленинградской области - РИА Новости, 06.07.2026
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15:29 06.07.2026 (обновлено: 16:24 06.07.2026)
В Колпино простились с девочкой, убитой в Ленинградской области

В Колпино прошло прощание с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Колпино под Санкт-Петербургом прошло прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.
  • Девочка пропала 2 июля, ее тело нашли в лесополосе Тосненского района.
  • Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Федора Мехнина по обвинению в убийстве несовершеннолетней.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, прошло в городе Колпино под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание состоялось в православном храме, многие принесли цветы, чтобы проводить ребенка в последний путь.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил Следственный комитет РФ 3 июля, тело ребенка обнаружили в лесополосе Ленобласти с признаками насильственной смерти.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 5 июля арестовал жителя Тосненского района 1984 года рождения Федора Мехнина по обвинению в убийстве несовершеннолетней. Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
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