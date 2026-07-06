Российское посольство поздравило США с 250-летием в Washington Times

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"Сегодня, в отсутствие идеологических разногласий, когда лидеры наших стран… защищают традиционные ценности и суверенитет в противовес либерально-глобалистскому порядку Европы… Россия и США должны конструктивно сосуществовать, выстраивая равноправное партнерство", - говорится в статье.