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Российское посольство поздравило США с 250-летием в Washington Times - РИА Новости, 06.07.2026
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23:18 06.07.2026
Российское посольство поздравило США с 250-летием в Washington Times

Газета Washington Times опубликовала поздравление посольства РФ к 250-летию США

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Washington Times опубликовала статью посольства РФ в Вашингтоне с поздравлениями по случаю 250-й годовщины независимости США.
  • В статье дипломаты призвали к выстраиванию равноправного партнерства между Россией и США.
  • Президент РФ Владимир Путин лично поздравил президента США Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Газета Washington Times опубликовала статью посольства РФ в Вашингтоне с поздравлениями по случаю 250-й годовщины независимости США, в которой дипломаты призвали к выстраиванию равноправного партнерства между державами.
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"Сегодня, в отсутствие идеологических разногласий, когда лидеры наших стран… защищают традиционные ценности и суверенитет в противовес либерально-глобалистскому порядку Европы… Россия и США должны конструктивно сосуществовать, выстраивая равноправное партнерство", - говорится в статье.
В США 4 июля отметили 250-ю годовщину провозглашения независимости страны. Юбилейные мероприятия по случаю знаковой даты, знаменующей четверть тысячелетия американской государственности, традиционно прошли по всей стране.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу лично поздравил президента США Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости.
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