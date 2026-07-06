Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газета Washington Times опубликовала статью посольства РФ в Вашингтоне с поздравлениями по случаю 250-й годовщины независимости США.
- В статье дипломаты призвали к выстраиванию равноправного партнерства между Россией и США.
- Президент РФ Владимир Путин лично поздравил президента США Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Газета Washington Times опубликовала статью посольства РФ в Вашингтоне с поздравлениями по случаю 250-й годовщины независимости США, в которой дипломаты призвали к выстраиванию равноправного партнерства между державами.
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"Сегодня, в отсутствие идеологических разногласий, когда лидеры наших стран… защищают традиционные ценности и суверенитет в противовес либерально-глобалистскому порядку Европы… Россия и США должны конструктивно сосуществовать, выстраивая равноправное партнерство", - говорится в статье.
В США 4 июля отметили 250-ю годовщину провозглашения независимости страны. Юбилейные мероприятия по случаю знаковой даты, знаменующей четверть тысячелетия американской государственности, традиционно прошли по всей стране.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу лично поздравил президента США Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости.