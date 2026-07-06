Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, приехал из Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ В понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5,5 километров при восхождении погиб альпинист.

По предварительным данным, погибший мужчина из Санкт-Петербурга, он поднимался с группой в сопровождении гидов.

Мужчина находился в составе группы из 10 человек, ему стало плохо на высоте 5,5 километров, и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.

НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Альпинист, который погиб в понедельник во время восхождения на Эльбрус, по предварительным данным, приехал в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Региональное ГУМЧС РФ сообщало, что в 13.10 мск в понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5,5 километров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности погибшего у ведомства нет. Вечером для эвакуации его тела к месту гибели выдвинулись 12 спасателей.

"По предварительным данным, погибший мужчина из Санкт-Петербурга, он поднимался с группой в сопровождении гидов", - сказал собеседник агентства.