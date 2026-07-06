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Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, приехал из Петербурга - РИА Новости, 06.07.2026
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20:35 06.07.2026 (обновлено: 20:41 06.07.2026)
Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, приехал из Петербурга

Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист приехал из Петербурга

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5,5 километров при восхождении погиб альпинист.
  • По предварительным данным, погибший мужчина из Санкт-Петербурга, он поднимался с группой в сопровождении гидов.
  • Мужчина находился в составе группы из 10 человек, ему стало плохо на высоте 5,5 километров, и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.
НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Альпинист, который погиб в понедельник во время восхождения на Эльбрус, по предварительным данным, приехал в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Региональное ГУМЧС РФ сообщало, что в 13.10 мск в понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5,5 километров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности погибшего у ведомства нет. Вечером для эвакуации его тела к месту гибели выдвинулись 12 спасателей.
"По предварительным данным, погибший мужчина из Санкт-Петербурга, он поднимался с группой в сопровождении гидов", - сказал собеседник агентства.
В СУ СК РФ сообщали, что мужчина находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5,5 километров и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.
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