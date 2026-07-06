В Петербурге арестовали мать, ранившую ножом сына в пункте выдачи заказов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу женщину, которая ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, женщина нанесла своему сыну не менее трех ударов в область шеи, а также в область кистей.