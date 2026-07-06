В Петербурге арестовали мать, ранившую ножом сына в пункте выдачи заказов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Санкт-Петербурге.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем».
- Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил женщину под стражу до 4 сентября 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу женщину, которая ранила ножом своего несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что вечером 4 июля женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему сыну. Ему своевременно оказали помощь. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем".
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наталии Родиной… Срок меры – 04.09.2026", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, женщина нанесла своему сыну не менее трех ударов в область шеи, а также в область кистей.