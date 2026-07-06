Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Трампа на эскалацию

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции лидера США Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы.

"Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома", - сказал Песков журналистам.