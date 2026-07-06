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Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Трампа на эскалацию - РИА Новости, 06.07.2026
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13:16 06.07.2026
Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Трампа на эскалацию

Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Трампа на эскалацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин довел до Трампа ставку Киева и его европейских спонсоров на затягивание и эскалацию украинского конфликта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции лидера США Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
"Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома", - сказал Песков журналистам.
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