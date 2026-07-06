Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы.
- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин довел до Трампа ставку Киева и его европейских спонсоров на затягивание и эскалацию украинского конфликта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции лидера США Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер.
"Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома", - сказал Песков журналистам.