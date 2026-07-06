Путин и Трамп понимают, что их контакты продолжатся, заявил Песков

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время", - сказал Песков журналистам.