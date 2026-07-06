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Путин и Трамп понимают, что их контакты продолжатся, заявил Песков - РИА Новости, 06.07.2026
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13:03 06.07.2026 (обновлено: 13:27 06.07.2026)
Путин и Трамп понимают, что их контакты продолжатся, заявил Песков

Песков: у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты продолжатся

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении президентов Владимира Путина и Дональда Трампа продолжить контакты в ближайшее время.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп в субботу провели телефонный разговор.
"И у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время", - сказал Песков журналистам.
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