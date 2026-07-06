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Источник: Турция призывает Запад поддержать инициативы Анкары по Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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03:36 06.07.2026 (обновлено: 03:37 06.07.2026)
Источник: Турция призывает Запад поддержать инициативы Анкары по Украине

РИА Новости: Турция призывает Запад содействовать в переговорах по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 июня о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.
"Мы ожидаем, что наши западные партнеры поддержат инициативы Турции, направленные на скорейшее возобновление переговоров по Украине. Любые дипломатические усилия сегодня заслуживают поддержки", — сказал собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, заявил Песков
5 июля, 13:17
 
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