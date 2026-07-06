Источник: Турция призывает Запад поддержать инициативы Анкары по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.

АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 июня о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.

"Мы ожидаем, что наши западные партнеры поддержат инициативы Турции, направленные на скорейшее возобновление переговоров по Украине. Любые дипломатические усилия сегодня заслуживают поддержки", — сказал собеседник агентства.