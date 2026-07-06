Сборная Бразилии впервые за 40 лет не реализовала пенальти на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бруно Гимарайнс не реализовал пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии.
- Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча чемпионата мира.
- После первого тайма матча Бразилия — Норвегия счет ничейный — 0:0.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник Бруно Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Squawka.
На 12-й минуте главный арбитр встречи Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота норвежцев за фол защитника Кристофера Айера на нападающем Матеусе Кунье. Гимарайнс подошел исполнять пенальти, его удар пришелся в правый угол, однако вратарь Эрьян Нюланн отбил мяч.
Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча чемпионата мира. Тогда на 75-й минуте четвертьфинального матча против сборной Франции Зико не смог поразить ворота Жоэля Батса. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а французы вышли в полуфинал, победив бразильцев в серии пенальти.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.