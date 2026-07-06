Сборная Бразилии впервые за 40 лет не реализовала пенальти на ЧМ

На 12-й минуте главный арбитр встречи Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота норвежцев за фол защитника Кристофера Айера на нападающем Матеусе Кунье. Гимарайнс подошел исполнять пенальти, его удар пришелся в правый угол, однако вратарь Эрьян Нюланн отбил мяч.

Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча чемпионата мира. Тогда на 75-й минуте четвертьфинального матча против сборной Франции Зико не смог поразить ворота Жоэля Батса. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а французы вышли в полуфинал, победив бразильцев в серии пенальти.