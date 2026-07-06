Рейтинг@Mail.ru
Сборная Бразилии впервые за 40 лет не реализовала пенальти на ЧМ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:33 06.07.2026 (обновлено: 00:40 06.07.2026)
Сборная Бразилии впервые за 40 лет не реализовала пенальти на ЧМ

Сборная Бразилии впервые за 40 лет не реализовала пенальти в игровое время на ЧМ

© официальный твиттер портала OptaJeanПолузащитник "Лиона" Бруно Гимарайнс
Полузащитник Лиона Бруно Гимарайнс - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© официальный твиттер портала OptaJean
Полузащитник "Лиона" Бруно Гимарайнс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бруно Гимарайнс не реализовал пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии.
  • Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча чемпионата мира.
  • После первого тайма матча Бразилия — Норвегия счет ничейный — 0:0.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник Бруно Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Squawka.
В ночь на понедельник по московскому времени сборная Бразилии играет с командой Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. После первого тайма счет ничейный - 0:0.
На 12-й минуте главный арбитр встречи Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота норвежцев за фол защитника Кристофера Айера на нападающем Матеусе Кунье. Гимарайнс подошел исполнять пенальти, его удар пришелся в правый угол, однако вратарь Эрьян Нюланн отбил мяч.
Гимарайнс стал первым бразильским футболистом с 1986 года, не реализовавшим пенальти в игровое время матча чемпионата мира. Тогда на 75-й минуте четвертьфинального матча против сборной Франции Зико не смог поразить ворота Жоэля Батса. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а французы вышли в полуфинал, победив бразильцев в серии пенальти.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Рауль Хименес - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Слабенький футбол, зато с тремя удалениями: Мексика и ЮАР открыли ЧМ-2026
12 июня, 00:10
 
ФутболСпортБразилияНорвегияФранцияЗикоЧМ по футболу 2026Кристофер АйерМатеус Кунья
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала