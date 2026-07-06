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Пашинян прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2026" - РИА Новости, 06.07.2026
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12:40 06.07.2026 (обновлено: 14:35 06.07.2026)

Пашинян прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2026"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на международную промышленную выставку "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.
  • На выставке Пашинян примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360. Производство без границ" и обсудит ключевые вопросы развития международного сотрудничества с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и представителями Киргизии, Казахстана и Белоруссии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на международную промышленную выставку "Иннопром-2026", которая проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Он примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360. Производство без границ", которое пройдет в рамках выставки. Премьер Армении совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также с представителями Киргизии, Казахстана и Белоруссии обсудят ключевые вопросы развития международного сотрудничества.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран - Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Белоруссия.
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