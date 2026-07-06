Пашинян прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на международную промышленную выставку "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.
- На выставке Пашинян примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360. Производство без границ" и обсудит ключевые вопросы развития международного сотрудничества с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и представителями Киргизии, Казахстана и Белоруссии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на международную промышленную выставку "Иннопром-2026", которая проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Он примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360. Производство без границ", которое пройдет в рамках выставки. Премьер Армении совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также с представителями Киргизии, Казахстана и Белоруссии обсудят ключевые вопросы развития международного сотрудничества.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран - Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Белоруссия.