Названы сферы со стремительно растущими медианными зарплатами в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года в России сельское хозяйство, добыча сырья и страхование вошли в тройку лидеров по росту медианных зарплат.

В аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тысячи до 150,7 тысячи рублей, в добыче сырья достигла 140,1 тысячи рублей, а в страховании — 87,3 тысячи рублей.

Заметный рост медианной зарплаты также зафиксирован у операторов контакт-центров, машинистов, поваров, пекарей и кондитеров, слесарей и сантехников, а также у кладовщиков.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сельское хозяйство, добыча сырья и страхование вошли в тройку лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве. На втором месте оказалась добыча сырья. Замыкает тройку лидеров страхование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тысячи до 150,7 тысячи рублей. В добыче сырья она достигла 140,1 тысячи рублей, а в страховании - 87,3 тысячи рублей.

В пятерку отраслей с самым быстрым ростом медианной зарплаты также вошли сферы с рабочими специальностями, где показатель вырос до 108,9 тысячи рублей. Кроме того, рост зафиксирован в продажах и клиентском обслуживании, где медианная зарплата составила 80 тысяч рублей.

Среди наиболее распространенных профессий в первом полугодии медианная зарплата заметно выросла у операторов контакт-центров и достигла 63,6 тысячи рублей. У машинистов показатель вырос до 184,9 тысячи рублей. Ощутимый рост зафиксирован в том числе у поваров, пекарей и кондитеров, слесарей и сантехников, а также у кладовщиков.