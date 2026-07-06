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Силовики провели обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения" - РИА Новости, 06.07.2026
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07:20 06.07.2026 (обновлено: 10:01 06.07.2026)
Силовики провели обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения"

Силовики провели обыск в доме главы партии "Процветающая Армения" Царукяна

© Фото : Sputnik Армения/TelegramСотрудники СНБ Армении на территории особняка Гагика Царукяна
Сотрудники СНБ Армении на территории особняка Гагика Царукяна - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Sputnik Армения/Telegram
Сотрудники СНБ Армении на территории особняка Гагика Царукяна
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики провели обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Силовики провели обыск в доме лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщила представитель политсилы Ивета Тоноян.
По ее словам, обыски идут практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп".
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В конце июня прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить Царукяна неприкосновенности. В начале того же месяца против него возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов.
Давление на оппозицию усилилось после выборов, прошедших в стране 7 июня. В парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, а также о нарушении правящей партией финансовой отчетности.
В минувшую субботу пять оппозиционных политических сил, включая "Процветающую Армению", после утверждения итогов парламентских выборов Конституционным судом заявили о начале нового этапа сопротивления.
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