Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики провели обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Силовики провели обыск в доме лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщила представитель политсилы Ивета Тоноян.

По ее словам, обыски идут практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп" .

В конце июня прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить Царукяна неприкосновенности. В начале того же месяца против него возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Давление на оппозицию усилилось после выборов, прошедших в стране 7 июня. В парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.

Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, а также о нарушении правящей партией финансовой отчетности.