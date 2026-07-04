КС Армении утвердил итоги парламентских выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов 7 июня.
- Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.
ЕРЕВАН, 4 июл – РИА Новости. Конституционный суд Армении утвердилитоги парламентских выборов 7 июня, следует из решения КС по искам, оспаривающим результаты голосования.
Ранее ряд политических сил подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
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"Оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения от 14 июня (об утверждении итогов выборов - ред.)... Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента опубликования.
Среди подавших иски в КС оппозиционных сил были блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва