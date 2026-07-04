Рейтинг@Mail.ru
КС Армении утвердил итоги парламентских выборов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 04.07.2026 (обновлено: 18:57 04.07.2026)
КС Армении утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов 7 июня.
  • Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.
ЕРЕВАН, 4 июл – РИА Новости. Конституционный суд Армении утвердилитоги парламентских выборов 7 июня, следует из решения КС по искам, оспаривающим результаты голосования.
Ранее ряд политических сил подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
«
"Оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения от 14 июня (об утверждении итогов выборов - ред.)... Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента опубликования.
Среди подавших иски в КС оппозиционных сил были блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян
2 июля, 11:51
 
АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуВ миреСамвел КарапетянРоберт КочарянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала