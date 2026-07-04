КС Армении утвердил итоги парламентских выборов

Ранее ряд политических сил подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.

"Оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения от 14 июня (об утверждении итогов выборов - ред.)... Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента опубликования.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва