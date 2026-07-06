Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, западные страны заняли циничную позицию по атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Западные страны в ООН заняли циничную позицию по террористической атаке ВСУ на колледж в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
Он отметил, что на заседании Совета безопасности ООН украинская сторона всячески пыталась отрицать произошедшее в Старобельске, в том числе гибель несовершеннолетних.
"Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди", - сказал Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.