Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал циничной позицию западных стран по трагедии в Старобельске - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 06.07.2026
Небензя назвал циничной позицию западных стран по трагедии в Старобельске

Небензя назвал циничной позицию Запада по атаке ВСУ на колледж в Старобельске

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, западные страны заняли циничную позицию по атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Западные страны в ООН заняли циничную позицию по террористической атаке ВСУ на колледж в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
Он отметил, что на заседании Совета безопасности ООН украинская сторона всячески пыталась отрицать произошедшее в Старобельске, в том числе гибель несовершеннолетних.
"Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди", - сказал Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Небензя показал в СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в Старобельске
2 июня, 00:21
 
В миреСтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяЛеонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала