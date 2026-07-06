Небензя назвал циничной позицию западных стран по трагедии в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, западные страны заняли циничную позицию по атаке ВСУ на колледж в Старобельске.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Западные страны в ООН заняли циничную позицию по террористической атаке ВСУ на колледж в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

Он отметил, что на заседании Совета безопасности ООН украинская сторона всячески пыталась отрицать произошедшее в Старобельске , в том числе гибель несовершеннолетних.

"Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди", - сказал Небензя.