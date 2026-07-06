СМИ: НАТО готовится к войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО начала укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, в рамках подготовки к военному конфликту.

Страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону на фоне сомнений президента США Дональда Трампа относительно старых гарантий безопасности и сокращения военного присутствия США в Европе.

Каждая страна восточного фланга готовится по-своему: Финляндия уделяет внимание концепции «тотальной обороны», Польша переосмысливает свою роль в НАТО, а Литва рассчитывает на немецкую бригаду, размещенную на ее территории.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. НАТО начала укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, в рамках подготовки к военному конфликту, пишет издание Politico.

"То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится", — говорится в материале.

Как пишет издание, пока президент США Дональд Трамп ставит под сомнение старые гарантии безопасности и стремится сократить военное присутствие в Европе, страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону.

"Неопределенность только усилилась после войны с Ираном, когда президент и его команда пригрозили пересмотреть членство США в НАТО в ответ на отказ европейских союзников вступать в конфликт", — говорится в материале.

Издание отмечает, что каждая страна восточного фланга готовится по-своему. К примеру, Финляндия уделяет внимание концепции "тотальной обороны", Польша переосмысливает свою роль в НАТО, а Литва рассчитывает на размещенную на территории страны немецкую бригаду.