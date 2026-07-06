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СМИ: НАТО готовится к войне с Россией - РИА Новости, 06.07.2026
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00:57 06.07.2026
СМИ: НАТО готовится к войне с Россией

Politico: соседние с Россией страны НАТО начали готовиться к войне с ней

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО начала укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, в рамках подготовки к военному конфликту.
  • Страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону на фоне сомнений президента США Дональда Трампа относительно старых гарантий безопасности и сокращения военного присутствия США в Европе.
  • Каждая страна восточного фланга готовится по-своему: Финляндия уделяет внимание концепции «тотальной обороны», Польша переосмысливает свою роль в НАТО, а Литва рассчитывает на немецкую бригаду, размещенную на ее территории.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. НАТО начала укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, в рамках подготовки к военному конфликту, пишет издание Politico.
"То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится", — говорится в материале.
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Как пишет издание, пока президент США Дональд Трамп ставит под сомнение старые гарантии безопасности и стремится сократить военное присутствие в Европе, страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону.
"Неопределенность только усилилась после войны с Ираном, когда президент и его команда пригрозили пересмотреть членство США в НАТО в ответ на отказ европейских союзников вступать в конфликт", — говорится в материале.
Издание отмечает, что каждая страна восточного фланга готовится по-своему. К примеру, Финляндия уделяет внимание концепции "тотальной обороны", Польша переосмысливает свою роль в НАТО, а Литва рассчитывает на размещенную на территории страны немецкую бригаду.
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