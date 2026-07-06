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В МИД предостерегли Латвию от участия в ударах по России - РИА Новости, 06.07.2026
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05:11 06.07.2026 (обновлено: 15:17 06.07.2026)
В МИД предостерегли Латвию от участия в ударах по России

Галузин: Латвия заблуждается, рассчитывая на удары по РФ из-под зонтика НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил Галузин.
  • Москва фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства независимо от юрисдикции.
ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются", — подчеркнул он.
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Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции, добавил дипломат.
В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.
Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.
Ранее в МИД жестко отреагировали на планы Риги построить завод БПЛА для Киева рядом с российской границей.
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