Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил Галузин.
- Москва фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства независимо от юрисдикции.
ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются", — подчеркнул он.
Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции, добавил дипломат.
В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.
Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.
Ранее в МИД жестко отреагировали на планы Риги построить завод БПЛА для Киева рядом с российской границей.
СМИ: НАТО готовится к войне с Россией
Вчера, 00:57