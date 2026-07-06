В МИД предостерегли Латвию от участия в ударах по России

Краткий пересказ от РИА ИИ Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил Галузин.

Москва фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства независимо от юрисдикции.

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

"Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются", — подчеркнул он.

Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции, добавил дипломат.

В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.

Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.