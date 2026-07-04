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В МИД прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе - РИА Новости, 04.07.2026
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05:37 04.07.2026 (обновлено: 15:15 04.07.2026)
В МИД прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе

МИД назвал планы Латвии построить завод БПЛА на границе с РФ провокацией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает провокацией планы Латвии построить на общей границе завод БПЛА для Украины, заявил Галузин.
  • При этом страны Прибалтики преследуют корыстные цели: участие в освоении военного бюджета ЕС и приобретение геополитической значимости.
ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости. Россия считает провокацией планы Латвии построить на общей границе завод БПЛА для Украины, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Планы Латвии <...> вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны. <...> В условиях, когда российская армия эффективно выносит и обнуляет военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для киевского режима определенный смысл", — сказал он.
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При этом страны Прибалтики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов в рамках милитаризации ЕС и приобретение геополитической значимости чуть ли не ключевого элемента восточного фланга НАТО, отметил Галузин.
"Правда, сами западники в дипломатических кулуарах называют их не иначе как "лимитрофы", "буферы" или "пушечное мясо первой очереди" — особенно когда речь идет о прогнозировании сценариев военного столкновения <...> с Россией. Понятно, что исторически они для стран Западной Европы — "не свои", им их не жалко", — добавил он.
С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Они утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Однако, по данным СВР, киевский режим готовит новую серию террористических ударов и планирует запускать БПЛА прямо из прибалтийских республик, чтобы сократить время подлета.
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