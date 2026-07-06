В Ленинградской области задержали подростка за поджог релейного шкафа

Краткий пересказ от РИА ИИ Четырнадцатилетний подросток задержан по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области.

Поджог был совершен по указанию неустановленного куратора через мессенджер, использовано легковоспламеняющееся вещество.

Возбуждено уголовное дело о теракте, подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток задержан по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.

"Установлено, что юноша причастен к поджогу релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций "Мельничный ручей – Ржевка" Всеволожского района Ленинградской области . Для этого он использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 14-летний подросток совершил поджог по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.