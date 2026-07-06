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В Приамурье внедрят систему спутникового мониторинга сельхозугодий - РИА Новости, 06.07.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
05:47 06.07.2026
В Приамурье внедрят систему спутникового мониторинга сельхозугодий

Орлов поручил запустить практику спутникового мониторинга сельхозугодий

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил распространить практику космического мониторинга сельскохозяйственных угодий на все муниципалитеты региона после успешного пилота в Белогорском округе, сообщает правительство региона.
"Сервис позволяет сэкономить время специалистов и при этом получить достоверную информацию об использовании земель, уточнить границы угодий, рассчитать их площадь. Рекомендую опыт Белогорского округа масштабировать во всех муниципалитетах, где есть сельское хозяйство", – сказал Орлов.
За полгода в Белогорском округе система проверила 28 участков общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Нарушения, включая нецелевое использование, выявили на 25 из них (более 3,6 тысячи гектаров). Спутниковые снимки разных лет также помогают отслеживать севооборот, обработку почвы и состояние растительности.
Инструмент "Земконтроль" протестировали и специалисты областного минимущества. В рамках ежегодной проверки 85 тысяч гектаров арендованных земель уже зафиксировано полное неиспользование 18 тысяч гектаров. Кроме того, выявлено 40 свободных участков, которые используются без оформления прав, добавили в правительстве.
Материалы спутниковой съемки министерство сельского хозяйства области применяет в работе с 2017 года.
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