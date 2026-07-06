На "Иннопроме" представили модель высокоскоростного поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Модель российского высокоскоростного поезда в серийной окраске представили на стенде группы «Синара» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2026».
- Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме при участии более 150 российских производителей комплектующих.
- Строительство первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ведут более 28 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специальной техники, дорога будет полностью запущена в 2028 году.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Модель российского высокоскоростного поезда в серийной окраске представили на стенде группы "Синара" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2026", передает корреспондент РИА Новости.
Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В производственной кооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов.
В начале июля текущего года правительство России сообщило, что строительство первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведут более 28 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специальной техники.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
Международная промышленная выставка Иннопром-2026 пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступит Индонезия. В мероприятии примут участие представители 66 стран мира.