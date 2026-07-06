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Минтюков подписал новый пятилетний контракт с "Анахаймом" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Хоккей
 
10:04 06.07.2026
Минтюков подписал новый пятилетний контракт с "Анахаймом"

Россиянин Минтюков подписал новый пятилетний контракт с клубом НХЛ "Анахайм"

© Фото : Пресс-служба "Анахайма"Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков
Российский защитник Анахайм Дакс Павел Минтюков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Анахайма"
Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник Павел Минтюков подписал пятилетний контракт с «Анахайм Дакс».
  • В минувшем сезоне Минтюков сыграл за клуб в регулярном чемпионате 73 матча и набрал 22 очка (8 шайб + 14 передач).
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский защитник Павел Минтюков подписал пятилетний контракт с "Анахайм Дакс", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Финансовые условия контракта не разглашаются. Минтюков находился в статусе ограниченно свободного агента.
Минтюкову 22 года, он был выбран "Анахаймом" под десятым номером на драфте НХЛ 2022 года. В минувшем сезоне россиянин сыграл за клуб в регулярном чемпионате 73 матча и набрал 22 очка (8 шайб + 14 передач).
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ХоккейСпортПавел МинтюковАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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