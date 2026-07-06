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Пожар на Петровской косе в Петербурге потушили - РИА Новости, 06.07.2026
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16:43 06.07.2026
Пожар на Петровской косе в Петербурге потушили

МЧС: пожар на Петровской косе в Петербурге ликвидирован

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAXЛиквидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAX
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петроградском районе Петербурга на Петровской косе ликвидирован пожар в деревянном нежилом доме.
  • К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Пожар в Петроградском районе Петербурга на Петровской косе, где горел нежилой деревянный дом, ликвидирован спустя чуть более чем два часа после возгорания, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
По данным из открытых источников, по этому адресу находится Дом Ропса постройки начала прошлого века.
"Пожар в Петроградском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.
Информация о возгорании в деревянном нежилом здании по адресу Петровская коса, 9 поступила в понедельник в 14.09. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходило горение по всей площади. В 16.18 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.
По данным из открытых источников, двухэтажный деревянный Дом Ропса, расположенный на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. Время постройки – примерно начало 20 века. С 2014 года здание заброшено, его планировали реконструировать.
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