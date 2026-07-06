Пожар на Петровской косе в Петербурге потушили

Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге

Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петроградском районе Петербурга на Петровской косе ликвидирован пожар в деревянном нежилом доме.

К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Пожар в Петроградском районе Петербурга на Петровской косе, где горел нежилой деревянный дом, ликвидирован спустя чуть более чем два часа после возгорания, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится Дом Ропса постройки начала прошлого века.

"Пожар в Петроградском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в деревянном нежилом здании по адресу Петровская коса, 9 поступила в понедельник в 14.09. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходило горение по всей площади. В 16.18 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.