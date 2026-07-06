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В Петербурге загорелся деревянный дом Ропса постройки начала XX века - РИА Новости, 06.07.2026
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16:22 06.07.2026 (обновлено: 16:25 06.07.2026)
В Петербурге загорелся деревянный дом Ропса постройки начала XX века

МЧС: в Петербурге загорелся деревянный дом Ропса постройки начала XX века

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAXЛиквидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAX
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге на Петровской косе, 9 загорелся деревянный заброшенный дом.
  • К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Деревянный заброшенный дом загорелся на Петровской косе, 9 в Санкт-Петербурге, сообщили в регионально МЧС. По данным из открытых источников, по этому адресу находится так называемый Дом Ропса, построенный в начале XX века.
"Шестого июля в 14.09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Петровская коса, дом 9. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.
По данным из открытых источников, двухэтажный деревянный дом Ропса, расположенный на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. Время постройки – примерно начало XX века. С 2014 года здание заброшено, его планировали реконструировать.
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