В Петербурге загорелся деревянный дом Ропса постройки начала XX века

Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге

Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге на Петровской косе, 9 загорелся деревянный заброшенный дом.

К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Деревянный заброшенный дом загорелся на Петровской косе, 9 в Санкт-Петербурге, сообщили в регионально МЧС. По данным из открытых источников, по этому адресу находится так называемый Дом Ропса, построенный в начале XX века.

"Шестого июля в 14.09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Петровская коса, дом 9. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС