В Петербурге загорелся деревянный дом Ропса постройки начала XX века

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге на Петровской косе, 9 загорелся деревянный заброшенный дом.
- К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Деревянный заброшенный дом загорелся на Петровской косе, 9 в Санкт-Петербурге, сообщили в регионально МЧС. По данным из открытых источников, по этому адресу находится так называемый Дом Ропса, построенный в начале XX века.
"Шестого июля в 14.09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Петровская коса, дом 9. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10х10 метров происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.
По данным из открытых источников, двухэтажный деревянный дом Ропса, расположенный на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. Время постройки – примерно начало XX века. С 2014 года здание заброшено, его планировали реконструировать.