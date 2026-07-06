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Суд в Дагестане встал на сторону ученика, чей результат ЕГЭ аннулировали - РИА Новости, 06.07.2026
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11:53 06.07.2026
Суд в Дагестане встал на сторону ученика, чей результат ЕГЭ аннулировали

Мать ученика в Дагестане через суд добилась отмены решения об аннулировании ЕГЭ

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать ученика в Дагестане через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию за якобы использование справочных материалов.
  • Суд установил, что факт обнаружения шпаргалок не был достоверно установлен и зафиксирован организаторами, и у комиссии отсутствовали основания для аннулирования результатов ЕГЭ.
  • Требования матери были удовлетворены в полном объеме, а жалоба минобрнауки Дагестана в апелляционную инстанцию была оставлена без удовлетворения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мать ученика в Дагестане через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию за якобы использование справочных материалов, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что несовершеннолетний в 2025 году сдавал экзамен по обществознанию. Во время тестирования организатор потребовала у него показать руки и рабочие материалы, но ничего запрещенного не выявила, следует из материалов.
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Затем, согласно документам, по просьбе члена комиссии ученик встал с места и отошел в сторону, представитель комиссии осмотрела аудиторию и обнаружила кусок бумаги. Молодой человек заявил, что листок ему не принадлежит, и продолжил сдавать экзамен.
Тем не менее уже после тестирования ученику заявили, что он удален с экзамена с формулировкой "имел при себе справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации", следует из документов. В них подчеркивается, что позднее результат экзамена был аннулирован без права пересдачи в 2025 году.
В результате мать ученика обратилась в суд с иском, в котором потребовала признать незаконными аннулирование результата ЕГЭ и акт об удалении участника экзамена, следует из документов.
Суд в Дагестане, изучив видеозапись, сделанную в аудитории, установил: из ролика не следует, что фрагмент бумаги выпал именно у ученика. Кроме того, факт обнаружения шпаргалок не был достоверно установлен и зафиксирован организаторами. У комиссии, как заявил суд, отсутствовали основания для принятия решения об аннулировании результатов ЕГЭ, подчеркивается в документах.
Требования женщины были удовлетворены в полном объеме, представитель минобрнауки Дагестана обратился в апелляционную инстанцию, но жалоба в июне 2026 года была оставлена без удовлетворения, указано в документах.
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