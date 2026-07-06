Суд в Дагестане встал на сторону ученика, чей результат ЕГЭ аннулировали

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать ученика в Дагестане через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию за якобы использование справочных материалов.

Суд установил, что факт обнаружения шпаргалок не был достоверно установлен и зафиксирован организаторами, и у комиссии отсутствовали основания для аннулирования результатов ЕГЭ.

Требования матери были удовлетворены в полном объеме, а жалоба минобрнауки Дагестана в апелляционную инстанцию была оставлена без удовлетворения.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мать ученика в Дагестане через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию за якобы использование справочных материалов, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что несовершеннолетний в 2025 году сдавал экзамен по обществознанию. Во время тестирования организатор потребовала у него показать руки и рабочие материалы, но ничего запрещенного не выявила, следует из материалов.

Затем, согласно документам, по просьбе члена комиссии ученик встал с места и отошел в сторону, представитель комиссии осмотрела аудиторию и обнаружила кусок бумаги. Молодой человек заявил, что листок ему не принадлежит, и продолжил сдавать экзамен.

Тем не менее уже после тестирования ученику заявили, что он удален с экзамена с формулировкой "имел при себе справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации", следует из документов. В них подчеркивается, что позднее результат экзамена был аннулирован без права пересдачи в 2025 году.

В результате мать ученика обратилась в суд с иском, в котором потребовала признать незаконными аннулирование результата ЕГЭ и акт об удалении участника экзамена, следует из документов.

Суд в Дагестане , изучив видеозапись, сделанную в аудитории, установил: из ролика не следует, что фрагмент бумаги выпал именно у ученика. Кроме того, факт обнаружения шпаргалок не был достоверно установлен и зафиксирован организаторами. У комиссии, как заявил суд, отсутствовали основания для принятия решения об аннулировании результатов ЕГЭ, подчеркивается в документах.