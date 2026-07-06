Экс-игрок НХЛ Фрк перешел в "Шанхайские драконы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский нападающий Мартин Фрк подписал двухлетний контракт с «Шанхайскими драконами».
- В сезоне 2025/26 Фрк выступал за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ, где провел 66 матчей и набрал 60 очков.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чешский нападающий Мартин Фрк подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на два года.
В сезоне-2025/26 Фрк выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Калгари Рэнглерс", он провел 66 матчей и набрал 60 очков (30 голов + 30 передач).
Фрк был выбран под общим 49-м номером клубом "Детройт Ред Уингз" на драфте НХЛ 2012 года. Также он выступал в лиге в составе "Каролины Харрикейнз" и "Лос-Анджелес Кингз". Всего в его активе 41 очко (20+21) в 124 матчах регулярного чемпионата.