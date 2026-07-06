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Экс-игрок НХЛ Фрк перешел в "Шанхайские драконы" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Хоккей
 
17:45 06.07.2026 (обновлено: 17:54 06.07.2026)
Экс-игрок НХЛ Фрк перешел в "Шанхайские драконы"

Нападающий Мартин Фрк подписал контракт с "Шанхайскими драконами"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешский нападающий Мартин Фрк подписал двухлетний контракт с «Шанхайскими драконами».
  • В сезоне 2025/26 Фрк выступал за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ, где провел 66 матчей и набрал 60 очков.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чешский нападающий Мартин Фрк подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на два года.
В сезоне-2025/26 Фрк выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Калгари Рэнглерс", он провел 66 матчей и набрал 60 очков (30 голов + 30 передач).
Фрк был выбран под общим 49-м номером клубом "Детройт Ред Уингз" на драфте НХЛ 2012 года. Также он выступал в лиге в составе "Каролины Харрикейнз" и "Лос-Анджелес Кингз". Всего в его активе 41 очко (20+21) в 124 матчах регулярного чемпионата.
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